Максим Артамонов Из-за репетиции парада Победы 6 и 7 мая в центре Перми изменится движение транспорта Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

С 10:00 до 16:00 6 и 7 мая на время репетиции Торжественного прохождения войск будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке Комсомольского проспекта, а также улицах Екатерининская и Лучначарского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Движение будет закрыто на:

– чётной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

– чётной и нечётной сторонах Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

– Октябрьской площади;

– улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

– улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».

Во время проведения репетиции парада автобусы №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина.

Конечной остановкой маршрута №71 временно станет «Кинотеатр «Октябрь».

Маршрут №60 будет следовать по улицам Попова и Пушкина.

Маршруты №14, №33 и №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.

Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.

Актуальное расписание и маршруты следования можно посмотреть на сайте гортранса.

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