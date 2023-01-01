Максим Артамонов
Из-за репетиции парада Победы 6 и 7 мая в центре Перми изменится движение транспорта
Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00
С 10:00 до 16:00 6 и 7 мая на время репетиции Торжественного прохождения войск будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке Комсомольского проспекта, а также улицах Екатерининская и Лучначарского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
Во время проведения репетиции парада автобусы №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина.
Конечной остановкой маршрута №71 временно станет «Кинотеатр «Октябрь».
Маршрут №60 будет следовать по улицам Попова и Пушкина.
Маршруты №14, №33 и №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.
Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.
Актуальное расписание и маршруты следования можно посмотреть на сайте гортранса.
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