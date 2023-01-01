Андрей Стрельцов «Пермские медведи» выиграли первый матч плей-офф Поделиться Твитнуть

фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Первый матч в серии плей-офф гандбольной Суперлиги «Пермские медведи» выиграли в Астрахани у местного «Динамо». Весь поединок прошёл под диктовку гостей. Итоговый счёт поединка 26:29 (12:17) в пользу подопечных Валентина Бузмакова.

​Самыми полезными игроками у «Берлоги» стали: два Дмитрия — Богданов и Свистунов, Кирилл Воронин, Юрий Семенов и Максим Саликов.

Ответный поединок серии команды проведут в СК им. Сухарева 10 мая. Для выхода в следующий тур «Пермским медведям» достаточно сыграть вничью.

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