Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» выиграли первый матч плей-офф
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Первый матч в серии плей-офф гандбольной Суперлиги «Пермские медведи» выиграли в Астрахани у местного «Динамо». Весь поединок прошёл под диктовку гостей. Итоговый счёт поединка 26:29 (12:17) в пользу подопечных Валентина Бузмакова.
Самыми полезными игроками у «Берлоги» стали: два Дмитрия — Богданов и Свистунов, Кирилл Воронин, Юрий Семенов и Максим Саликов.
Ответный поединок серии команды проведут в СК им. Сухарева 10 мая. Для выхода в следующий тур «Пермским медведям» достаточно сыграть вничью.
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