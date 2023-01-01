В Перми скончался судья краевого арбитража Владимир Нижегородов Ему было 73 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Пермского края

В Перми 4 мая на 74-м году жизни скончался судья Арбитражного суда Пермского края в почетной отставке Владимир Нижегородов, который более 35 лет отдал юридической специальности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Владимир Нижегородов более 20 лет проработал судьёй, из которых девять лет посвятил арбитражному судопроизводству. Он занимался рассмотрением дел, связанных с несостоятельностью (банкротством), а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, в том числе корпоративные споры.

Находясь в почётной отставке, его неоднократно привлекали к осуществлению правосудия в качестве судьи Арбитражного суда Пермского края.

Коллектив Арбитражного суда Пермского края выразил соболезнования родным и близким Владимира Нижегородова.

Прощание состоится 8 мая в 13:00 часов в Церкви Иоанна Богослова в Успенском женском монастыре (ул. Плеханова, 39А).

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