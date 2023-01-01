Максим Артамонов
В Перми на девять дней перекроют участок улицы Лифанова
Перекрытие связано с ремонтом теплотрассы
В Перми в ночь на 6 мая будет закрыт для движения участок ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. Его перекроют на девять дней в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщается на сайте пермского филиала «Т Плюс».
В компании пояснили, что ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Модернизация тепломагистрали проводится без отключения подачи теплоресурсов.
Ограничение движения вводится с 00:00 6 мая до 7:00 15 мая. Проезд будет закрыт в обе стороны на участке от ул. Анри Барбюса.
Объезд для общественного и личного транспорта организован по улицам Свердлова, Анри Барбюса, Ивановской, КИМ и Восстания и Грибоедова.
В компании приносят извинения за доставленные неудобства.
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