Максим Артамонов В Перми на девять дней перекроют участок улицы Лифанова Перекрытие связано с ремонтом теплотрассы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба пермского филиала «Т ПЛюс»

В Перми в ночь на 6 мая будет закрыт для движения участок ул. Лифанова в Мотовилихинском районе. Его перекроют на девять дней в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщается на сайте пермского филиала «Т Плюс».

В компании пояснили, что ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Модернизация тепломагистрали проводится без отключения подачи теплоресурсов.

Ограничение движения вводится с 00:00 6 мая до 7:00 15 мая. Проезд будет закрыт в обе стороны на участке от ул. Анри Барбюса.

Объезд для общественного и личного транспорта организован по улицам Свердлова, Анри Барбюса, Ивановской, КИМ и Восстания и Грибоедова.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства.

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