Максим Артамонов В общественном транспорте Перми начнут транслировать исторические аудиоролики Аудиогид разработали историки Пермского педагогического университета и археологи Прикамья Поделиться Твитнуть

В общественном транспорте Перми будут запущены аудиоэкскурсии, разработанные историками Пермского педагогического университета. Подъезжая к остановке, пассажиры получат краткую справку о ней, об этимологии её названия, о важных для города объектах, людях и историях. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Проект называется «Пермский аудиогид. Остановка с историей». Над его созданием работают студенты исторического факультета ПГГПУ вместе с Пермской региональной общественной организацией «Археологи Прикамья».

У проекта четыре этапа реализации. На первом составляются тексты (исторические справки) для аудиогида. Затем они должны пройти научное рецензирование на историческую достоверность. После этого будут записаны аудиодорожки (озвучка написанного текста), а далее их уже начнут использовать через автоинформаторы в автобусах и трамваях города.

Всего планируется составить семь аудиоэкскурсий по пути следования маршрутов.

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