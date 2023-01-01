Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша. Избранное
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 5 по 12 мая
Большинство событий предстоящей недели, конечно же, будут посвящены Дню Победы: пермяков ждут многочисленные концертные программы и интерактивные мероприятия, танцплощадки и экскурсии, а в завершение 9 мая – праздничный салют. Но, кроме того, на этой неделе зрители услышат концертное исполнение опер «Тоска» и «Травиата», отпразднуют 115-летие музыкального отдела «Горьковки» и начнут праздновать семилетие частной филармонии «Триумф».
День Победы (0+) в Перми начнут отмечать 9 мая в 10:00 с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади, в котором примут участие военнослужащие, представители силовых структур и образовательных учреждений, а также порядка 30 единиц военной техники. Специальными гостями парада станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Прямая трансляция будет организована на площади у Театра-Театра. С 11:00 до 21:00 на площади у Театра-Театра пройдут концертные выступления с участием творческих коллективов Перми и тематические мероприятия. У монумента Героям фронта и тыла на городской эспланаде будут работать интерактивные площадки для гостей всех интересов и возрастов. Праздничный салют состоится в 23:00. Его запуск будет произведён на территории городского пляжа – он будет виден с городской набережной и Соборной площади.
Пермь, 9 мая
Концерт
«И помнит мир спасённый...» (6+)
подготовлен пермскими музыкантами. В программе – вокальная и инструментальная
музыка Шостаковича, Рахманинова, Власова, Блантера. Прозвучит и духовная
музыка: «Колыбельная для ангела» Джона
Уильямса из фильма «Список Шиндлера» и «Молитва» для виолончели и органа Камиля
Сен-Санса. Орган соло будет представлен сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, в
числе которых самое известное произведение для органа – Токката и фуга ре
минор, а также Ария из оркестровой сюиты
ре мажор. Исполнители – Уральский государственный камерный хор; лауреаты
международных конкурсов, солисты филармонии Евгения Камянская (орган), Никита
Семенищев (фортепиано), Елизавета Маркович (скрипка); солист Пермского театра
оперы и балета Зийнел Заитов (виолончель); студенты Пермского краевого колледжа
искусств и культуры; 13-летний баянист, лауреат международных и всероссийских
юношеских конкурсов, финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя
птица» Всеволод Якубовский.
Органный
концертный зал, 9 мая в 15:00
Артист
Театра-Театра Альберт Макаров выступит с концертом «Один солдат на свете жил» (12+). При участии Максима Иванчина (контрабас) прозвучат стихи и песни Булата
Окуджавы. Это авторский концерт-посвящение дню рождения поэта-фронтовика и Дню
Победы. Зрителей ждёт камерный, личный разговор о войне, истинном человеческом
подвиге и надежде.
Театр
«Сцена-Молот», 9 мая в 12:00
Накануне Альберт Макаров покажет ещё одну программу – «Заезжий музыкант» (12 +). Это разговор со зрителями по душам, с песнями Окуджавы, Галича, Кима.
Театр «Сцена-Молот», 8 мая в 16:00 и 19:00
В
Доме Мешкова также пройдёт концерт, посвящённый Дню Победы. В исполнении
солистки Пермского губернского оркестра Натальи Сафиулиной и музыкантов
Даниила Сафиулина и Бориса Журкина (гармонь) прозвучат песни военных лет (6+).
Дом
Мешкова, 5 мая в 18:00
«Премьер»
приглашает на показ военной драмы
Ларисы Шепитько «Восхождение» (16+). Действия картины разворачиваются в
оккупированной Белоруссии зимой 1942 года. Лента о двух партизанах получила
несколько призов на Берлинском фестивале 1977 года, став первым советским
фильмом, завоевавшим «Золотого медведя». Это трагический фильм, сила которого с
годами не иссякает, это гимн
человеческому духу, безграничной способности сопротивляться злу даже самой
страшной ценой, отбросив рациональные аргументы. Показ бесплатный, билеты можно
будет получить в киноцентре Премьер не ранее чем за час до показа.
Киноцентр
«Премьер», 9 мая в 16:00
В
Музее-диораме на один день откроется танцплощадка «Май 45-го» (6+). Гостей ждут на площади у здания музея, и желательно в одежде в стиле
ретро. В программе – румба «Фиеста», фокстрот «Таити-трот», вальс-бостон,
па-де-спань, тустеп, танцевальные мастер-классы. В завершение – традиционный
вальс под песню «Синий платочек».
Музей-диорама,
6 мая в 13:00
Гости
сборной экскурсии «Мерцание
холодной стали» (6+) узнают
интересные факты о холодном и огнестрельном оружии, которое представлено в
экспозиции краеведческого музея: от первого в Прикамье бронзового оружия до
гражданского и военного оружия XX века. Чем воевали в эпоху Великого
переселения народов? Каким оружием пользовалось русское население Перми Великой
для защиты от набегов вогул и татар? Об этом и о многом другом расскажет
ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лев Ощепков.
Дом
Мешкова, 9 мая в 12:00
Пермский
краеведческий музей приглашает на экскурсии в фонды. На этой неделе состоится экскурсия «Сокровища книжного фонда» (12+
от 13 лет). Хранитель фонда
«Книжные памятники» Оксана Баталова расскажет о книгах и их владельцах: будут
представлены старинные, редкие, богато украшенные издания, а также знаки,
которые оставляли в книгах их владельцы.
Фондохранение
Пермского краеведческого музея, 11 мая в 17:30
Пермская
опера приглашает на концертное исполнение двух опер: 5 и 7 мая прозвучит «Тоска» (6+) – главные партии исполнят Вероника Джиоева и Борис Рудак, а 6 мая
зрители услышат «Травиату» (6+). Партию Виолетты Валери исполнит Надежда
Павлова, Альфред Жермон – Карлен Манукян, Жерар Жермон – Владислав Куприянов.
Пермский
театр оперы и балета им.Чайковского, 5, 6 и 7 мая в 19:00
«Триумф»
отмечает семилетие. Концепция празднования «Семь лет – семь событий» направлена
на то, чтобы показать весь жанровый спектр филармонии, от концертов сложной
академической музыки до дарквейва на стыке техно и фольклора. Начнутся
праздничные события 8 мая в 19:00 с проекта «Немое кино в «Триумфе», на этот
раз на экране филармонии фильм с Чарли Чаплином «Новые времена» (0+), за
роялем – известный пермский джазовый пианист Александр Колесников. 9 мая в
20:00 прозвучит музыка Белы
Бартока и Эдварда Грига (12+) в
исполнении звёзд академической музыки Елены Ревич (скрипка) и Якова Кацнельсона
(фортепиано). Программа уникальная для России, до «Триумфа» она была исполнена
только один раз – в Москве, в зале «Зарядье». 12 мая в 19:00 «Триумф» посетит
многократный номинант на премию «Золотая Маска» «ТанцТеатр» из Екатеринбурга.
Он представит два одноактных балета: «Лабиринты» (12+) в
постановке Эрнеста Нургали на музыку Генри Перселла и «Трио» (12+) французского хореографа Кристин Ассид.
Частная
филармония «Триумф»
В
рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт большой хоровой концерт (6+)
с участием камерного оркестра «Орфей», хоровой капеллы мальчиков и юношей, хора Kama Cantabile Пермского музыкального
колледжа и Народного академического хора студентов ПГНИУ.
ДК им.Солдатова,
10 мая в 19:00
В
Перми открылась выставка к 35-летию Союза дизайнеров Перми «Миры дизайна» (0+). На ней представлены работы в направлениях
промышленного и индустриального дизайна, графического дизайна, дизайна
архитектурной среды, дизайна интерьера, дизайна костюма, декоративно-прикладного
искусства, а также арт-дизайна (живопись, графика, иллюстрация и скульптура).
Выставка объединяет работы дизайнеров-преподавателей и их учеников, уже ставших
мастерами своего дела.
Пермская
арт-резиденция, до 18 мая
6
мая музыкальный отдел «Горьковки» отмечает 115-летие (16+). В этот
день посетителей библиотеки ждёт выставка об истории создания отдела, в 15:30
состоится вернисаж художницы Дины Никоноровой «Последние сказки», а в 16:00 –
перформанс «Сон в летнюю ночь» в исполнении студентов Пермского музыкального
колледжа.
Пермская
краевая библиотека им.Горького, 6 мая
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.