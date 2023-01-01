Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 5 по 12 мая Поделиться Твитнуть

Большинство событий предстоящей недели, конечно же, будут посвящены Дню Победы: пермяков ждут многочисленные концертные программы и интерактивные мероприятия, танцплощадки и экскурсии, а в завершение 9 мая – праздничный салют. Но, кроме того, на этой неделе зрители услышат концертное исполнение опер «Тоска» и «Травиата», отпразднуют 115-летие музыкального отдела «Горьковки» и начнут праздновать семилетие частной филармонии «Триумф».

День Победы (0+) в Перми начнут отмечать 9 мая в 10:00 с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади, в котором примут участие военнослужащие, представители силовых структур и образовательных учреждений, а также порядка 30 единиц военной техники. Специальными гостями парада станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Прямая трансляция будет организована на площади у Театра-Театра. С 11:00 до 21:00 на площади у Театра-Театра пройдут концертные выступления с участием творческих коллективов Перми и тематические мероприятия. У монумента Героям фронта и тыла на городской эспланаде будут работать интерактивные площадки для гостей всех интересов и возрастов. Праздничный салют состоится в 23:00. Его запуск будет произведён на территории городского пляжа – он будет виден с городской набережной и Соборной площади.

Пермь, 9 мая

Архив ИД "Новый компаньон"

Константин Долгановский

Концерт «И помнит мир спасённый...» (6+) подготовлен пермскими музыкантами. В программе – вокальная и инструментальная музыка Шостаковича, Рахманинова, Власова, Блантера. Прозвучит и духовная музыка: «Колыбельная для ангела» Джона Уильямса из фильма «Список Шиндлера» и «Молитва» для виолончели и органа Камиля Сен-Санса. Орган соло будет представлен сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, в числе которых самое известное произведение для органа – Токката и фуга ре минор, а также Ария из оркестровой сюиты ре мажор. Исполнители – Уральский государственный камерный хор; лауреаты международных конкурсов, солисты филармонии Евгения Камянская (орган), Никита Семенищев (фортепиано), Елизавета Маркович (скрипка); солист Пермского театра оперы и балета Зийнел Заитов (виолончель); студенты Пермского краевого колледжа искусств и культуры; 13-летний баянист, лауреат международных и всероссийских юношеских конкурсов, финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» Всеволод Якубовский.

Органный концертный зал, 9 мая в 15:00

Артист Театра-Театра Альберт Макаров выступит с концертом «Один солдат на свете жил» (12+). При участии Максима Иванчина (контрабас) прозвучат стихи и песни Булата Окуджавы. Это авторский концерт-посвящение дню рождения поэта-фронтовика и Дню Победы. Зрителей ждёт камерный, личный разговор о войне, истинном человеческом подвиге и надежде.

Театр «Сцена-Молот», 9 мая в 12:00

Альберт Макаров

Театр-Театр

Накануне Альберт Макаров покажет ещё одну программу – «Заезжий музыкант» (12 +). Это разговор со зрителями по душам, с песнями Окуджавы, Галича, Кима.

Театр «Сцена-Молот», 8 мая в 16:00 и 19:00

В Доме Мешкова также пройдёт концерт, посвящённый Дню Победы. В исполнении солистки Пермского губернского оркестра Натальи Сафиулиной и музыкантов Даниила Сафиулина и Бориса Журкина (гармонь) прозвучат песни военных лет (6+).

Дом Мешкова, 5 мая в 18:00

«Премьер» приглашает на показ военной драмы Ларисы Шепитько «Восхождение» (16+). Действия картины разворачиваются в оккупированной Белоруссии зимой 1942 года. Лента о двух партизанах получила несколько призов на Берлинском фестивале 1977 года, став первым советским фильмом, завоевавшим «Золотого медведя». Это трагический фильм, сила которого с годами не иссякает, это гимн человеческому духу, безграничной способности сопротивляться злу даже самой страшной ценой, отбросив рациональные аргументы. Показ бесплатный, билеты можно будет получить в киноцентре Премьер не ранее чем за час до показа.

Киноцентр «Премьер», 9 мая в 16:00

В Музее-диораме на один день откроется танцплощадка «Май 45-го» (6+). Гостей ждут на площади у здания музея, и желательно в одежде в стиле ретро. В программе – румба «Фиеста», фокстрот «Таити-трот», вальс-бостон, па-де-спань, тустеп, танцевальные мастер-классы. В завершение – традиционный вальс под песню «Синий платочек».

Музей-диорама, 6 мая в 13:00

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Гости сборной экскурсии «Мерцание холодной стали» (6+) узнают интересные факты о холодном и огнестрельном оружии, которое представлено в экспозиции краеведческого музея: от первого в Прикамье бронзового оружия до гражданского и военного оружия XX века. Чем воевали в эпоху Великого переселения народов? Каким оружием пользовалось русское население Перми Великой для защиты от набегов вогул и татар? Об этом и о многом другом расскажет ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Лев Ощепков.

Дом Мешкова, 9 мая в 12:00

Пермский краеведческий музей приглашает на экскурсии в фонды. На этой неделе состоится экскурсия «Сокровища книжного фонда» (12+ от 13 лет). Хранитель фонда «Книжные памятники» Оксана Баталова расскажет о книгах и их владельцах: будут представлены старинные, редкие, богато украшенные издания, а также знаки, которые оставляли в книгах их владельцы.

Фондохранение Пермского краеведческого музея, 11 мая в 17:30

Пермская опера приглашает на концертное исполнение двух опер: 5 и 7 мая прозвучит «Тоска» (6+) – главные партии исполнят Вероника Джиоева и Борис Рудак, а 6 мая зрители услышат «Травиату» (6+). Партию Виолетты Валери исполнит Надежда Павлова, Альфред Жермон – Карлен Манукян, Жерар Жермон – Владислав Куприянов.

Пермский театр оперы и балета им.Чайковского, 5, 6 и 7 мая в 19:00

Вероника Джиоева

Пермский академический театр оперы и балета

«Триумф» отмечает семилетие. Концепция празднования «Семь лет – семь событий» направлена на то, чтобы показать весь жанровый спектр филармонии, от концертов сложной академической музыки до дарквейва на стыке техно и фольклора. Начнутся праздничные события 8 мая в 19:00 с проекта «Немое кино в «Триумфе», на этот раз на экране филармонии фильм с Чарли Чаплином «Новые времена» (0+), за роялем – известный пермский джазовый пианист Александр Колесников. 9 мая в 20:00 прозвучит музыка Белы Бартока и Эдварда Грига (12+) в исполнении звёзд академической музыки Елены Ревич (скрипка) и Якова Кацнельсона (фортепиано). Программа уникальная для России, до «Триумфа» она была исполнена только один раз – в Москве, в зале «Зарядье». 12 мая в 19:00 «Триумф» посетит многократный номинант на премию «Золотая Маска» «ТанцТеатр» из Екатеринбурга. Он представит два одноактных балета: «Лабиринты» (12+) в постановке Эрнеста Нургали на музыку Генри Перселла и «Трио» (12+) французского хореографа Кристин Ассид.

Частная филармония «Триумф»

В рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт большой хоровой концерт (6+) с участием камерного оркестра «Орфей», хоровой капеллы мальчиков и юношей, хора Kama Cantabile Пермского музыкального колледжа и Народного академического хора студентов ПГНИУ.

ДК им.Солдатова, 10 мая в 19:00

В Перми открылась выставка к 35-летию Союза дизайнеров Перми «Миры дизайна» (0+). На ней представлены работы в направлениях промышленного и индустриального дизайна, графического дизайна, дизайна архитектурной среды, дизайна интерьера, дизайна костюма, декоративно-прикладного искусства, а также арт-дизайна (живопись, графика, иллюстрация и скульптура). Выставка объединяет работы дизайнеров-преподавателей и их учеников, уже ставших мастерами своего дела.

Пермская арт-резиденция, до 18 мая

6 мая музыкальный отдел «Горьковки» отмечает 115-летие (16+). В этот день посетителей библиотеки ждёт выставка об истории создания отдела, в 15:30 состоится вернисаж художницы Дины Никоноровой «Последние сказки», а в 16:00 – перформанс «Сон в летнюю ночь» в исполнении студентов Пермского музыкального колледжа.

Пермская краевая библиотека им.Горького, 6 мая

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