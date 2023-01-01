Елена Синица В пермском аэропорту заработал «Магнит GO» Ритейлер начал тестировать ультрамалый формат «Магнит Go» в начале 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Розничная сеть «Магнит» запустила в международном аэропорту Перми первую на Урале торговую точку «Магнит GO». Об этом сообщает пресс-служба сети.

Это магазин площадью 60 кв.м. Он размещен в непосредственной близости от входной группы аэропорта по направлению к зонам прилета внутренних и международных авиалиний. Акцент сделан на готовую еду, кулинарию, снеки, мороженое, напитки.

Ценовая политика торговой точки практически не отличается от обычных магазинов «Магнит» «у дома», говорят в компании.

Ритейлер начал тестировать ультрамалый формат «Магнит Go» в начале 2021 года. Формат ориентирован на быстрые покупки и высокий трафик: объекты открываются на пешеходных улицах, транспортных узлах, в парках, около офисов. В настоящее время открыто 25 таких торговых точек.

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