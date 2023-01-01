Прибыль предприятий Пермского края за год снизилась на 63,5% Сумма убытка нерентабельных организаций выросла Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-феврале 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 36,9 млрд руб. Это на 63,5% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 70,3% организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 43,1 млрд руб.. Это на 59,8% ниже уровня января-февраля 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,2% и составила 6,2 млрд руб.

Организациями промпроизводства за период с начала года также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 32,6 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчётный период составила 68,4%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 36,4 млрд рублей (на 63,5% ниже аналогичного показателя за январь-февраль 2022 года).

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