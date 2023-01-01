В Пермском крае за апрель потребность в работниках выросла на 12% Наибольшая потребность сегодня в линейном и массовом персонале Поделиться Твитнуть

В Пермском крае по итогам апреля 2023 года спрос на персонал по сравнению с мартом вырос на 12% . Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Наиболее ощутимо вырос спрос в сфере «Страхование» (+36% к числу вакансий). Также заметный рост продемонстрировали сферы «Высший и средний менеджмент» (+31%), «Управление персоналом» (+20%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+19%) и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+18%).

Падение спроса на персонал в апреле произошло только среди юристов (-1%).

Чаще всего в апреле работодатели из Пермского края искали «рабочий персонал» — на него приходится 25% от всех апрельских вакансий. На втором месте по востребованности «продажники» (23%), на третьем — сотрудники сферы «Производство, сервисное обслуживание» (22%). Также в топ-5 вошли «Строительство, недвижимость» (19%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (12%).

«Больше всего сегодня работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru, — комментирует главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. — Ещё 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов».

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