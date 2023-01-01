Алёна Бронникова Пермский экс-прокурор назначен директором подрядчика ЖК «Любимов» Иван Лоскутов будет совмещать две должности Поделиться Твитнуть

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Березниковскую строительную компанию ООО «Специализированный застройщик «Дом.59» возглавил бывший зампрокурора краевой столицы Иван Лоскутов. Компания является подрядчиком ЖК «Любимов» и входит в структуру АО «Корпорация развития Пермского края».

После ухода с должности в прокуратуре Иван Лоскутов работал директором службы безопасности КРПК. После назначения руководителем «Дом.59» он будет совмещать обе должности, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Как объяснили изданию в пресс-службе корпорации, изменения связаны с необходимостью усиления команды дочерней компании.

ООО «Дом.59» действует с декабря 2020 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Согласно сведениям сайта list-org, в 2022 году расходы организации превысили доходы более чем на 200 млн руб. С ноября 2022 по февраль текущего года «Дом.59» руководил директор КРПК Алексей Поляшов. После его ухода управлением непосредственно занималась компания учредителя.

Строительство ЖК «Любимов» в Березниках ведётся с 2014 года. В прошлом году в эксплуатацию были сданы 6 новых домов, в начале января 2023 года подрядчик сдал ещё 2 дома.





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