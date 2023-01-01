Подрядчик приступил к расширению четырёх участков автодороги Пермь-Березники Работы должны завершиться к концу года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае начались работы по строительству дополнительных полос на подъёмах на трассе Пермь-Березники. Дорогу расширят на трёх участках в Добрянском ГО, и на одном участке в Березниковском ГО. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Общая протяженность участков — 4,5 км. Работы проводятся за счёт средств регионального бюджета, стоимость контракта — около 500 млн руб.

Подрядчик — ООО «СКФ «АТМ». Как сообщил его представитель, сейчас основные работы ведутся в районе деревни Кунья. Там завершается выемка грунта. По окончании всех подготовительных работ на участке будет уложен асфальтобетон, нанесена новая разметка, установлены знаки.

Работы на всех четырёх участках трассы должны быть завершены до середины декабря 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.