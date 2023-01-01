Максим Артамонов В Пермском крае ранее судимого таксиста осудили на 15 лет за убийство Его жертвой стала 19-летняя девушка, которую он подвозил из ночного клуба Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Пермском крае вынесен приговор в отношении 54-летнего рецидивиста из села Троица. Его признали виновным по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство) и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в ночь на 3 февраля 2022 года 19-летняя жительница Мотовилихинского района Перми возвращалась домой из ночного клуба. Она села в автомобиль такси, которым управлял осуждёный, предложивший её подвезти. Во время движения по Бродовскому тракту водитель остановил автомобиль между микрорайонами Соболи и Голый Мыс, после этого он убил девушку, бросил её тело в сугроб, а затем скрылся. На следующий день труп обнаружил проезжавший по Бродовскому тракту водитель втомобиля.

Следователи задержали и установили личность злоумышленника в течение суток.

По приговору суда обвиняемый получил 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. В счёт возмещения морального вреда родственникам с осужденного взыскано в общей сумме 3,5 млн руб.

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