Максим Артамонов В Пермском крае директора школы уволили за коррупцию Приговор вступил в силу в сентябре прошлого года, но мужчина продолжал занимать свой пост Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Косинского района провела проверку Управления образования администрации Косинского муниципального округа. Надзорный орган интересовало соблюдение трудового и антикоррупционного законодательства. По результатам проверки был уволен директор Левичанской общеобразовательной школы Александр Яковкин за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, несмотря на вступивший в сентябре 2022 года в законную силу приговор Карагайского районного суда Пермского края, по которому директор этой школы был признан виновным в получении взятки, мужчина продолжал состоять в трудовых отношениях с образовательной организацией. При этом он занимал должность директора, с ним также было заключено допсоглашение об осуществлении преподавательской деятельности.

По итогам проверки прокуратура вынесла начальнику управления образования районной администрации представление, по результатам рассмотрения которого директор был уволен в связи с утратой доверия работодателя.





На сайте школы Яковкин по-прежнему числится директором. В сведениях о руководстве школы также указано, что должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе занимает Татьяна Яковкина.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.