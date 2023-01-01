Максим Артамонов В Перми прокуратура и омбудсмен проверили детскую площадку рядом со стройкой Начата проверка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае

Прокурор Перми Егор Шмырин, прокурор Ленинского района Вадим Расторгуев и Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова побывали у дома по ул. Монастырская, 46. Жители направили им жалобы на то, что на соседнем участке идёт строительство многоэтажки, и строительный кран работает прямо над их детской площадкой. Об этом Денисова написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также жители обратились в полицию, следком по региону, Ростехнадзор.

«Было установлено, что место строительства ограждено забором, за которым расположен кран, с помощью которого, действительно, над детской площадкой происходит перемещение строительных грузов. В связи с этим, по инициативе жителей дома, доступ к игровой детской площадке был ограничен и дети, проживающие в домах, рядом с которыми происходит строительство, не имеют возможности гулять там», — написала Денисова.

Она также отметила, что обратилась в краевую Инспекцию госстройнадзора и прокуратуру Ленинского района Перми и попросила провести проверку.

Светлана Денисова пообещала «держать ситуацию на контроле». Как будет обеспечена безопасность детей на время проведения проверки, она не уточнила.

Дома возводит ООО «СЗ Камские огни» (ГК «Развитие»). По данным 59.RU, для производства строительно-монтажных работ на объекте застройщик используют башенный кран QTZ-200. На нём, как утверждает застройщик, предусмотрено устройство координатной защиты, которое не даёт перемещать груз в опасных зонах работы крана. Иными словами, вынос груза за пределы стройплощадки невозможен.

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