Максим Артамонов Власти Перми разыграют три велосипеда «Кама» среди участников онлайн-голосования Победителей определят 1 июня Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В Перми проходит онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Глава Перми Алексей Дёмкин призвал пермяков участвовать, пообещав им обновлённые велосипеды «Кама». Об этом он написал в своём telegram-канале.

«Один велосипед — хорошо, а три — лучше! Именно столько экземпляров обновленной «Камы» могут выиграть участники народного голосования», — написал чиновник.

Как сообщает «Рифей», для участия в розыгрыше нужно проголосовать на сайте za.gorodsreda.ru, сделать скриншот после голосования и прикрепить его в сообщении под закреплённым постом в группе «Пермь Первая» в соцсети «ВКонтакте».

Голосование проходит до 31 мая, а победителей определят 1 июня.

В онлайн-голосовании пермяки могут отдать свой голос за один из трёх объектов: долина реки Данилихи, Парк культуры и отдыха в Кировском районе и сквер в 64-м квартале эспланады за Театром-Театром. Проект, набравший наибольшее число голосов, попадёт в перечень территорий для благоустройства в 2024 году. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 40 тыс. горожан.

Среди проголосовавших разыграют призы. Среди них слоты на участие в Пермском марафоне, футболки и сувенирную продукцию к 300-летию Перми, в том числе и юбилейные банкноты, а также билеты в зоопарк и учреждения культуры.

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