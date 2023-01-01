Максим Артамонов
На здании вокзала Пермь II разместили фотографии участников Великой Отечественной войны
К этой акции присоединиись вокзалы Екатеринбурга, Тюмени и Ишима
Здание Перми II украсили полотна с историческими фото участников Великой Отечественной войны. Мемориал «коллективной памяти» объединил солдат и офицеров, которые уходили на фронт с этих вокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
В соседнем Екатеринбурге также стартовал проект «Вокзал памяти». На фасаде здания железнодорожного вокзала размещены фотографии 850 уральцев, уехавших на фронт с вокзала.
К этой акции присоединились также вокзалы Тюмени и Ишима.
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