Максим Артамонов На здании вокзала Пермь II разместили фотографии участников Великой Отечественной войны К этой акции присоединиись вокзалы Екатеринбурга, Тюмени и Ишима Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

Здание Перми II украсили полотна с историческими фото участников Великой Отечественной войны. Мемориал «коллективной памяти» объединил солдат и офицеров, которые уходили на фронт с этих вокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

В соседнем Екатеринбурге также стартовал проект «Вокзал памяти». На фасаде здания железнодорожного вокзала размещены фотографии 850 уральцев, уехавших на фронт с вокзала.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

К этой акции присоединились также вокзалы Тюмени и Ишима.

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