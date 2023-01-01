«Единая Россия» продолжает акцию «Всё для фронта, всё для Победы!» Поделиться Твитнуть

С 21 апреля по 9 мая в городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», «Единая Россия» проводит акцию «Всё для фронта, всё для Победы!»

Участники акции собирают помощь бойцам СВО по их запросам и при поддержке «Единой России» передают её на фронт. Напомним, что Перми в числе 20 городов России указом Президента в 2020 году присвоено высокое звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». В 2021 году такого почётного звания удостоен город Лысьва.

26 апреля в рамках акции семьям участников СВО из Оханского муниципального округа и Перми передали тактическое оборудование: квадрокоптер, 10 приборов ночного видения, тепловизионные коллиматоры — на сумму более 700 тыс. рублей.

Сегодня, 4 мая, «Единая Россия» в Прикамье передала для нужд фронта большой запас медикаментов. Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов совместно с активистами «Молодой Гвардии» привезли в «Гуманитарный центр Прикамья» противоожоговые повязки, кровоостанавливающие средства, гемостатические губки, бинты, антисептики, пластыри, средства от отравлений и др.

В День Победы, 9 мая, в рамках акции планируется передача автомобиля УАЗ для нужд СВО представителям добровольческого отряда «БАРС».

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