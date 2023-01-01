Максим Артамонов Пермяки считают самими «вредными» коллегами бухгалтеров и программистов Легко находят общий язык с представителями любых профессий 18% горожан Поделиться Твитнуть

По данным сервиса SuperJob, пермякам сложнее всего даётся общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами - 15%. А у 10% опрошенных есть трудности в коммуникации с программистами.

Около 8% опрошенных с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности. А у 7% есть трудности коммуникации с юристами, рабочими и экономистами. С трудом общаются с коллегами — представителями своих профессий также 7% пермяков.

С менеджерами по продажам сложно общаться 3% опрошенных, а с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами — по 1%.

В то же время 18% опрошенных пермяков утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. А для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги.

Лишь одному из 100 горожан сложно общаться практически со всеми.

О том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей, заявили 22% женщин, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 15%.

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