В лесу в Пермском крае найден мешок с телом убитой женщины Подозреваемый в совершении убийства задержан Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В лесу в Пермском крае обнаружено тело 60-летней жительницы Удмуртии. Об этом сообщили в республиканском СУ СКР.

Там расследовали уголовное дело о её исчезновении и установили подозреваемого в убийстве. Им оказался 64-летний муж жертвы.

По данным следствия, потерпевшая и ранее судимый подозреваемый за год до случившегося познакомились в сети Интернет, поженились и стали проживать в доме женщины в Завьяловском районе Удмуртии. В ночь с 28 на 29 апреля в ходе ссоры подозреваемый задушил жену подушкой, сложил тело в мешок и на её автомобиле выехал за пределы республики. Двигаясь по территории Пермского края, подозреваемый съехал с трассы и выбросил мешок в лесу.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Тело погибшей с признаками насильственной смерти найдено. В отношении супруга решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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