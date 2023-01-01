Бухгалтер из Пермского края выиграла в лотерею миллион рублей На выигрыш женщина хочет провести в дом газ и съездить на Байкал Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Бухгалтер из посёлка Шадейка Пермского края выиграла миллион рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион» по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Елена, так зовут победительницу, купила выигрышные билеты на Почте России: по одной открытке на 23 февраля и 8 марта.

«Проверила билет на тираж 23 февраля только через день. Потом перепроверила еще и еще раз. Не верилось, что выиграла миллион», — вспоминает женщина.

Елена живет в частном доме, на выигрыш она планирует провести газ в дом и съездить на Байкал.





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