Мэрию Перми через суд обяжут разработать программы комплексного развития
С иском обратилась прокуратура города
Прокурор Перми обратился в Ленинском районном суд с иском об обязании администрации города разработать программы комплексного развития территории.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, надзорный орган, проведя анализ работы органа местного самоуправления по реализации полномочий в части утверждения программ комплексного развития инфраструктуры Перми, установил, что до настоящего времени документы по комплексному развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры города на 2023-ий и последующие годы не разработаны и не утверждены.
По итогам проверки прокурор внёс главе города представление. Однако нарушения ввиду отсутствия необходимого финансирования устранены не были.
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