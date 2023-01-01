Мэрию Перми через суд обяжут разработать программы комплексного развития С иском обратилась прокуратура города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурор Перми обратился в Ленинском районном суд с иском об обязании администрации города разработать программы комплексного развития территории.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, надзорный орган, проведя анализ работы органа местного самоуправления по реализации полномочий в части утверждения программ комплексного развития инфраструктуры Перми, установил, что до настоящего времени документы по комплексному развитию коммунальной и транспортной инфраструктуры города на 2023-ий и последующие годы не разработаны и не утверждены.

По итогам проверки прокурор внёс главе города представление. Однако нарушения ввиду отсутствия необходимого финансирования устранены не были.

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