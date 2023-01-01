В Прикамье шквалистый ветер повалил деревья и столбы освещения Повреждены кровли зданий Поделиться Твитнуть

шквал в Березниках / фото: vk.com/meteodnevnik

В среду, 3 мая, около 17:30 в Березниках и Усолье Пермского края прошёл шквал, местная метеостанция зафиксировала порыв ветра 26 м/с. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Не севере края повалены и сломаны деревья, упали столбы уличного освещения, повреждены кровли зданий, нарушено электро-и водоснабжение. В пабликах Березников появилась информация о грозе. Сообщается, что разряд молнии ударил в троллейбус с пассажирами. Пострадавших нет.

В четверг, 4 мая, фронтальная зона, с которой были связаны грозы и шквалы , будет пролегать через юго-восток Пермского края, здесь вероятны грозы, не исключены они и в Перми, но таких условий для развития шквалов уже не будет.

Как отметили в университете, это первый случай сильного шквала в Пермском крае с 12 июля прошлого года, когда порыв ветра 27 м/с отметила метеостанция Чернушки.

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