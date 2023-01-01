Максим Артамонов В Сочи на пермячку завели дело о дискредитации российской армии из-за аватарки в соцсетях На фотографии профиля был изображён бело-сине-белый флаг Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 36-летнюю жительницу Сочи Софию М., которая переехала в этот город из Перми, завели дело о дискредитации армии из-за аватарки с бело-сине-белым флагом. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

В Перми девушка занималась стрит-артом и граффити, а потом переехала в жить в Сочи. В последнее время она работала в сфере дизайна интерьеров. В прошлом году, 31 мая, она установила в своем профиле в одной из соцсетей новую аватарку — бело-сине-белый флаг. Его использует часть российской оппозиции и противников СВО.

На аватарку в соцсетях обратили внимание полицейские, усмотрев в ней дискредитацию использования Вооружённых сил РФ на территории Украины. В отношении девушки составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП РФ и обязали явиться в полицию.

Другие подробности не сообщаются.

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