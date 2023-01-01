Алёна Бронникова В Перми раньше срока отремонтировали фонари в экстрим-парке Часть освещения планировалось обновить в 2025 году Поделиться Твитнуть

Экстрим-парк в Перми. Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В пермском экстрим-парке отремонтировали фонари, часть из них планировалось обновить только в 2025 году. Работы были инициированы по просьбам жителей.

«Горсвет» отремонтировал фонари у чаши, теперь они все исправны. Светильники заменили на более современные — светодиодные», — отчитался глава Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале.

К посту он добавил скрин от пермячки, которая указала на недостаточность освещения объекта в вечернее время и попросила помочь в решении вопроса. По её словам, из 26 фонарей на момент обращения работал только один, что затрудняло использование площадки особенно для профессиональных райдеров, которые катаются здесь в основном по вечерам.

Кроме освещения у бетонной чаши, подрядчик отремонтировал светильники и у баскетбольной площадки. Как сообщил мэр, эти работы были запланированы только на 2025 год.

Зимой 2023 года на территории экстрим-парка открылся спорткомплекс. Его планируется использовать для проведения тематических спортивных мероприятий и конференций в зале.





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