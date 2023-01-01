В Пермском крае на директора завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней руководительницы коммерческой организации Соликамска, подозреваемой в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы своей сотруднице.
Сумма долга превысила 80 тыс. руб.
По данным следствия, подозреваемая не выплачивала деньги «из корыстной и иной личной заинтересованности, имея денежные средства».
В настоящее время следователем СО по Соликамску проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.
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