Максим Артамонов В Перми 6 мая официально откроется мотосезон Мотоциклисты проедут по городу, а затем направятся на байкерский слёт в Полазну Поделиться Твитнуть

В этом году общегородское открытие мотосезона в Перми запланировано на 6 мая. Об этом в социальных сетях сообщают организаторы.

Сбор участников мотоколонны начнется в 12:00 около ТЦ «Планета» в Индустриальном районе Перми. В колонну допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительскую категорию «А».

Старт мотоколонны запланирован в 14:00. После проезда по городу мотоколонна направится на территорию Полазны в Добрянский городской округ, где по адресу ул. Набережная, 64б состоится байкерский слёт.

Стоимость входа на мероприятие 1,5 тыс. руб. с человека. Входные билеты будут продаваться непосредственно на месте.

Все собранные средства пойдут на организацию мероприятия.

В стоимость билета входит ведущий байкерского вечера, горячее питание, закрытая стоянка и завтрак на следующий день.

Места под палатки не ограничены. Также предусмотрены отдельные домики на двух и четырёх человек, отмечают организаторы.

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