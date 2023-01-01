Максим Артамонов Пермский край может остаться без поисково-спасательных вертолётов Госкорпорация по организации воздушного движения не смогла заключить контракты Поделиться Твитнуть

Часть Уральской зоны авиационно-космического поиска и спасания, куда входят территории Пермского края, Челябинской и Кировской областей, может остаться без прикрытия специализированными поисково-спасательными вертолётами. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» не смогло провести три аукциона на предоставление вертолёта Ми-8, который необходим для оказания услуг по поисково-спасательному обеспечению (ПСО).

Закупки, по условиям которых вертолёты должны базироваться в Пермском крае, Челябинской и Кировской областях, были отменены из-за отсутствия участников.

По мнению представителей авиаэксплуатантов, опрошенных изданием, из-за расценок заказчика предоставление судов для работ по ПСО стало невыгодным.

Электронные аукционы были объявлены 30 марта. По условиям контакта, победитель должен предоставить вертолёт Ми-8 с экипажем, оснащённый специальным поисково-спасательным оборудованием. Эти вертолёты нужны для поисков потерпевших бедствие воздушных судов, спасения их экипажей и пассажиров.

Всего Госкорпорация по организации воздушного движения объявила четыре аукциона, связанных с размещением вертолётов в Пермском крае, Челябинской, Кировской и Свердловской областях в 2023-2025 годах. Однако признан состоявшимся лишь один аукцион по размещению вертолёта в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Победителем стала авиакомпания «Геликс». Остальные аукционы были отменены из-за отсутствия заявок.

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