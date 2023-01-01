Максим Артамонов В Пермском крае могут ввести штрафы за неисполнение решений оперштаба по СВО Суммы штрафов — от 1 до 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Глава региона Дмитрий Махонин совместно с прокуратурой Пермского края внесли на рассмотрение депутатов Заксобрания проект закона, предусматривающий штрафы для жителей Прикамья за неисполнение решений губернатора и оперштаба. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

В пояснительной записке говорится следующее: «в условиях проведения спецоперации, которая влечёт за собой угрозу осуществления агрессивных действий в отношении каждого субъекта Российской Федерации со стороны недружественных государств, саботирование решений оперштаба ведёт к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе».

Полномочия оперштаба определены Указом российского президента. Они касаются усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Для граждан сумма штрафов будет составлять от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. руб.

Законопроект планируется рассмотреть на майском пленарном заседании краевого парламента.

На сегодняшний день меры ответственности за неисполнение решений оперштабов, созданных в регионах, не предусмотрены.

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