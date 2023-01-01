Алёна Бронникова В Перми планируют построить агротерминал для экспорта товаров в Китай Объём грузоперевозок между Россией и Китаем в 2022 году вырос в три раза Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

Власти Пермского края обсудили с представителями Пилотной зоны «Китай-ШОС» и АО «РЖД Логистика» расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурных отношений. Пермские компании рассказали об опыте взаимодействия по импорту и экспорту с КНР. Информация об этом появилась на сайте краевого правительства.

Одним из важных моментов обсуждения стал проект московской АНО «Евразийская агрологистика», занимающейся развитием агропромышленной деятельности. Её генеральный директор Алевтина Кириллова отметила, что за 2022 год объём товарооборота между двумя странами вырос в три раза, и рассказала, что для ускорения железнодорожных и мультимодальных перевозок из России в Китай была разработана целевая карта развития маршрута. Согласно проекту, в Перми запланировано строительство крупного совместного агротерминала. По словам главы компании, они готовы обсуждать его реализацию с властями Прикамья.

Кроме того, руководитель IT-платформы TONNA пермского ООО «Ай-Эм-Ай Медиа» Пётр Сердюков рассказал об особенностях сервиса и гарантии обеспечения безопасности полного цикла трансграничных сделок. С представителем Пилотной зоны «Китай-ШОС» Лю Чжэнем они обсудили возможности интеграции с комплексной онлайн-платформой международной торговли Китая и стран Шанхайской организации сотрудничества. Со своей стороны Китай озвучил льготы при инвестировании и регистрации компаний в демонстрационной зоне.

Министерство экономического развития Пермского края и финансово-банковская ассоциация стран-участников Шанхайского сотрудничества в 2015 году подписали соглашение для привлечения инвестиций в экономику края, развитие IT-сферы, промышленности, энергетики и торговых отношений. В ноябре 2022 года соглашение о сотрудничестве для реализации этих задач было подписано между Пермским фондом развития предпринимательства и Административным комитетом демонстрационной зоны «Китай-ШОС».

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