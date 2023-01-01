Максим Артамонов На майские праздники в Перми будет курсировать электричка «Дороги Победы» Пассажирам обещают полевую кухню, песни с баянистом и чтение военно-патриотических стихов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 по 9 мая Пермская пригородная компания организует на Пермском центральном кольце программу «Дороги Победы» (0+). По маршруту будут курсировать электропоезда «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Организаторы обещают пассажирам выступление хореографических коллективов в стилизованных костюмах времен Великой Отечественной войны, полевую кухню, интерактивную программу, песни с баянистом и чтение военно-патриотических стихов.

Электропоезд №6046/6045 «Ласточка» будет следовать по маршруту Пермь-2 — Лёвшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2.

Время отправления поезда со станции Пермь-2 в 15:11 по местному времени.

Купить билеты можно на сайте «Пермской пригородной компании». Стоимость одного билета — 399 руб.

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