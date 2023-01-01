Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр завершает сезон тремя «предпремьерами» Сезон закроется 17 июля Поделиться Твитнуть

В Пермском академическом театре-театре завершается 96-й сезон. Последнее представление состоится 17 июля — это будет мюзикл «Сонная лощина» (12+). Однако до конца сезона театр планирует представить ещё три новых спектакля, которые будут предъявлены зрителю в формате предпоказа: премьерные серии запланированы на начало следующего сезона, но их точные даты неизвестны.

7 июня на малой сцене состоится предпоказ подросткового фэнтези «Как пережить лето» (12+).

Режиссёр из Санкт-Петербурга Максим Соколов, номинант «Золотой маски» 2020 года за спектакль «Папа встретит меня в L.A.» в Архангельском молодёжном театре, и известный пермский хореограф Ксения Малинина ставят мюзикл в стилистике аниме по пьесе Даны Жанэ с музыкой Александра Марголина.

В ролях: Илья Линович, Евгения Барашкова, Александр Аверин, Антон Девятов, Сергей Белов, Илья Курицын, Станислав Фоминых, Владислава Костылева, Алёна Главатских, Виолетта Мильграм, Ирина Энгвер и другие актёры.

Юная Полина искренне верит в то, что она — Солнечная Дочь, которой суждено быть вместе с Лунным Мальчиком по имени Акайо. Вдвоём они должны одолеть Красного Человека, иначе его злодейские планы разрушат их мир.

Эти события разворачиваются на территории сонного дачного посёлка, где Полина проводит август с семьёй. Она обожает аниме и верит своим фантазиям больше, чем окружающим её будням с походами на местную речку, комарами и крыжовенным вареньем.

Спектакль «Как пережить лето» — результат работы лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ» 2021 года.

На следующий день, 8 июня, на большой сцене состоится предпоказ одного из самых долгожданных спектаклей юбилейного для Перми года — «Сердца Пармы» (16+) по мотивам романа Алексея Иванова.

Команда постановщиков: хореограф-постановщик — Олег Глушков, дирижёр-постановщик — Кирилл Бузмаков, художник-сценограф — Мария Левина, художник по свету — Иван Виноградов, художник по костюмам — Полина Гречко.

В ролях: Александр Гончарук (Михан), Анастасия Тиунова (Тичерть), Ольга Пудова, Алиса Санарова, Алексей Корсуков, Антон Девятов, Дмитрий Захаров, Людмила Прохоренко, Максим Гореславец, Дамир Сайранов, Евгений Филькин, Валерий Борисов, Михаил Хохряков, Валерия Медведева, Александр Качусов, Алена Главатских, Анастасия Демьянец, Сергей Белов, Дарья Копылова.

Буквального следования сюжету романа Алексея Иванова зрителям ждать не следует: спектакль музыкально-пластический, Олег Глушков, дважды номинант «Золотой маски», ставит его и как режиссёр, и как хореограф.

Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра:

— С «Сердцем Пармы» у нас довольно давняя история. Этот роман Алексея Иванова мне приглянулся больше десяти лет назад, у меня была идея поставить по нему мюзикл, я даже начал работать над ним, искать соавторов, но проект не реализовался. В 2013 году в нашем театре был поставлен спектакль по другому роману этого писателя — «Географ глобус пропил» (16+), но все эти годы меня не покидала мысль воплотить «Сердце Пармы» на нашей сцене, и к трёхсотлетию Перми она будет реализована. Мы приобрели права на театральное воплощение романа и провели конкурс среди творческих команд. Нам хотелось не то чтобы именно мюзикла, нет-нет, хотелось оригинального, своего, самобытного воплощения этого, на мой взгляд, очень хорошего замысла. В конкурсе победила концепция режиссёра Олега Глушкова.

Сюжетная структура спектакля — цепочка эпизодов, которые как-то связаны с событиями романа, но главное — являются архетипически узнаваемыми. В процессе работы авторы спектакля взаимодействовали с этномузыкологами, разбирались в архаическом мышлении коренных народов пармы, и в результате поисков и исследований основой сюжетной структуры были избраны отношения вертикали и горизонтали — мужского и женского, «московитов» и «пермяков» и т.д.

Эта оппозиция будет проявляться в музыке на разных уровнях. Так, хор «московитов» в спектакле будут исполнять артисты-мужчины, а хор «местных» — женщины. Помимо голосовой тембральной разницы между этими группами персонажей будет разница на уровне инструментального решения: всё «женское» — это тембры деревянных духовых и мембранных ударных, а всё «мужское» — тембры медных духовых и металлических ударных. Музыкальную фактуру спектакля будет создавать и оркестр в оркестровой яме, и артисты на сцене: «пермяки» будут играть на деревянных барабанах и дудочках, а для «мужского мира» сделаны металлические трубы.

Как говорят авторы концепции, в общую ткань спектакля наравне с инструментами будет вписано звучание голосов, тесно сопряжённое с пластикой, но текст будет присутствовать только в виде отдельных слов — топонимов, названий языческих богов и т.п. На тексты не возлагается задача передачи нарратива. Сюжет будет читаться через музыку, действие, пластику, мизансцены, сценографию — то есть через весь «симфонизм» происходящего на сцене.

3-4 июля на «Сцене-Молот» планируются предпоказы ещё одного камерного мюзикла — «Серёжа очень тупой» (16+) по одноимённой пьесе Дмитрия Данилова.

Интересно, что известнейший композитор Владимир Раннев, написавший музыку к спектаклю, выступит здесь и в качестве режиссёра.

Пьеса Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой» многослойна: это замечательный скетч, галерея комических персонажей, но эксцентричный житейский абсурд оказывается здесь лишь ширмой, прикрывающей предопределённость трагического в жизни. По ходу пьесы автор обращает «бытовуху» в пугающую метафизику.

Действие пьесы происходит в обычной городской квартире, избыточно заставленной разнообразной бытовой техникой. При появлении в квартире Серёжи трёх странных курьеров эта техника чудесным образом оживает и обретает самостоятельное существование, свой — в буквальном смысле — голос: то ли она «подпевает» курьерам, то ли, наоборот, о чём-то предупреждает Серёжу... Кто эти курьеры и курьеры ли они? Почему их трое? Куда при появлении этих пришельцев исчезает весь остальной мир? Почему они пришли именно к Серёже? Почему появление его жены заставляет непрошенных гостей ретироваться? Что и от кого они принесли? И, наконец, что вообще всё это было?

В лёгкой, почти комедийной пьесе много проводников в иные жизненные измерения, в сферу противоречивого социально-психологического опыта, где привычное и обыденное сталкивается с непостижимым и смертельно опасным.

Музыка написана для пяти голосов и для «музыкальных инструментов» — это около сотни разнообразных бытовых приборов: пылесосы, телевизоры, тостеры, плазменные панели, планшеты, смартфоны, плиты, тренажёры, радиоприёмники, стиральные и посудомоечные машины, соковыжималки, блендеры, кофемолки, шредеры, факсы, домофоны и др., чьи звуки собираются в партитуру благодаря особому midi-интерфейсу, созданному специально для этого проекта. Благодаря этому устройству звуками бытовых приборов можно управлять, как звуками традиционного симфонического оркестра. С этой целью «начинки» электроприборов перепаиваются, и управление ими осуществляется не кнопками или ручками на них, а со стороны — без видимых вмешательств и по заранее спрограммированным композитором midi-сигналам, зафиксированным в компьютерной программе-секвенсоре в виде партитуры.

Таким образом, в распоряжении композитора, помимо вокалистов, появляется оркестр бытовых приборов. Причем «живой» оркестр, без фонограммы. Все инструменты звучат в реальном времени, как традиционные оркестры в операх и мюзиклах. Эта технология была апробирована авторами в аудиовизуальной инсталляции «Всё включено» в петербургской «Галерее Марины Гисич» в феврале 2021 года.

Пермским зрителям интересно будет узнать, что именно Владимир Раннев был автором знаменитой звуковой инсталляции «Рабочий посёлок. Детали», которая стала основой перформанса в пермском Рабочем посёлке, реализованного с участием музея PERMM и получившего «Особый приз» премии им. Сергей Курёхина, а художник-постановщик «Рабочего посёлка» Марина Алексеева стала и художником-постановщиком спектакля в Театре-Театре.

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