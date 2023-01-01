Алёна Бронникова В Пермском крае осудили сбывавших фальшивые деньги преступников Часть поддельных денег они потратили на покупку автомобиля Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Пермском крае пятеро мужчин сбывали поддельные пятитысячные купюры, приобретённые в Москве на сумму более 1 млн руб. В краевом ГУ МВД сообщили о том, что преступники были задержаны и признаны виновными.

«Весной 2022 года 32-летний организатор и руководитель преступной группы, отбывающий наказание за мошенничество и вымогательство в местах лишения свободы, предложил своим знакомым подзаработать. Распределив роли, участники преступной группы приобрели в Москве поддельные денежные средства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Участниками оказались четверо ранее судимых на этнической почве молодых людей 23-27 лет. На фальшивые деньги они покупали лекарства и продукты питания в Перми и Краснокамске, однажды приобрели с рук дорогостоящий телефон. С организатором и между собой мужчины общались на этническом языке, чтобы сохранить секретность.

Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка при поддержке бойцов спецназа удалось задержать преступников после того, как они приобрели автомобиль, расплатившись 200 поддельными купюрами. Транспорт они успели продать, однако вырученные за него деньги потратить не успели.

В результате проведённых экспертиз были выявлены доказательства в пользу их виновности, а все фальшивые деньги изъяты из незаконного оборота. Все мужчины были признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершённые организованной группой).

В начале 2023 года Мотовилихинский районный суд Перми назначил одному из них наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Позднее Краснокамский суд вынес приговор троим участникам в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет, а четвёртому — принудительные работы 4 года и 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.

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