Елена Синица Пермская станция скорой помощи выезжала в апреле на вызовы более 35 тысяч раз Из них 5,8 тысячи — экстренные вызовы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Пермская станция скорой помощи за апрель выезжала на вызовы 35 478 раз. Из них 5,8 тыс. — экстренные вызовы. Госпитализировать пришлось 13,6 тыс. человек.

На ДТП скорая помощь в среднем приезжала за 11,21 минуты, а на экстренные вызовы — за 15,28 минуты. В случае с ДТП медикам приходилось выезжать 207 раз, в них пострадали 152 жителя. Также стало известно, что в апреле 1137 человек получили травмы на улице в общественных местах.

Из-за алкоголя скорая помощь потребовалась 2176 людям, из-за ОРВИ — 3880, из-за коронавируса — 537. Еще 315 раз скорая отправлялась на выезды из-за пожаров, 4675 раз — из-за гипертонической болезни, 1904 раза — из-за болезней сердца.

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