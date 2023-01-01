Максим Артамонов В Пермском крае председателем совета глав муниципалитетов стал Вадим Лысанов Его предшественник с января этого года работает в администрации губернатора Поделиться Твитнуть

Вадим Лысанов. Фото: kungur-adm.ru

Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов, который с конца января этого года исполнял обязанности председателя совета муниципалитетов Прикамья, стал полноценным руководителем этого органа.

Как сообщают «Вести-Пермь», Лысанов избавился от приставки и.о. на пленарном заседании XVII съезда Совета муниципальных образований Пермского края.

Напомним, Советом муниципальных образований ранее руководил глава Добрянского округа Константин Лызов. Однако в начале этого года чиновник пошёл на повышение, устроившись на работу в администрацию губернатора. Там Лызов занял должность заместителя главы ведомства по взаимодействию с органами местного самоуправления.

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