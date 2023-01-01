В 2022 году 17% работников Прикамья столкнулись с задержкой зарплаты Чаще всего о задержках заявляют сотрудники сферы туризма, СМИ и строители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 17% работников Прикамья, при этом 2% зарплату задерживали однократно, а 15% — несколько раз. Об этом сообщает Служба исследований hh.ru.

81% опрошенных рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, и по доле таких ответов Пермский край занял третье место в стране. Ещё 2% опрошенных признались, что в 2022 году не работали.

Чаще всего зарплату задерживали представителям таких профессиональных сфер, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (здесь о задержках заявила почти половина опрошенных — 48%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).

Среди тех работников, которым не выдавали зарплату вовремя, 34% не получили никакого объяснения от компании-работодателя. 37% сотрудников рассказали, что несвоевременная оплата труда была связана с финансово-экономическими проблемами в деятельности компании, 18% — о внешних финансово-экономических проблемах, 14% — об ошибках бухгалтерии, 13% — о проблемах в зарплатном банке-партнёре.

В целом по России с задержкой зарплаты в 2022 году столкнулись 21% опрошенных, 75% всегда получали деньги вовремя, а 5% не работали.





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