Максим Артамонов В Госдуме предложили защитить от сноса гаражи участников СВО В краевом минимущества законопроект поддержали Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Депутат Госдумы Денис Парфёнов выступил с законодательной инициативой — внести изменения в ст. 3.7 ФЗ № 137 от 25.10.2001 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». В законопроекте говорится о необходимости защищать личное имущество военнослужащих, в частности гаражи от неправомерного сноса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Для военнослужащих предлагается установить, что снос гаражей возможен не ранее трех месяцев с момента первого дня пребывания военнослужащего в запасе. Информирование об этом проводится в письменном виде не ранее первого дня пребывания в запасе.

Законопроект может быть распространён не только на военнослужащих, но и на физических лиц. Гражданин также будет получать письменное уведомление о сносе гаража, и в течение трёх месяцев с момента уведомления он может обратиться в суд для оспаривания сноса.

В краевом минимущества ознакомились с проектом и поддержали его. По мнению чиновников, подобные инициативы избавят военнослужащих «от решения мелких бытовых проблем и позволяют сосредоточиться на важных вещах».

На сегодняшний день в Пермском крае уже действует отсрочка уплаты арендной платы за госимущество и землю, а также отсрочка применения мер ответственности в отношении военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, добровольцев и участников боевых действий по контракту.

Период отсрочки продлён на 90 календарных дней со дня окончания периода, когда арендатор был призван на военную службу.

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