В Перми скончался заместитель директора Центра медицины катастроф Аркадию Балахонцеву было 65 лет Поделиться Твитнуть

Аркадий Балахонцев

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 66 году жизни скончался заместитель директора Центра медицины катастроф Аркадий Балахонцев. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на минздрав региона.

В ведомстве рассказали, что Балахонцев с 1984 года трудился в Пермской станции скорой помощи, прошёл путь от врача-интерна до руководителя подстанции Дзержинского района. С 2002 по 2021 год Аркадий Балахонцев работал в Пермском центре медицины катастроф.

Церемония прощания с Аркадием Балахонцевым состоится 2 мая в Большом ритуальном зале по ул. Новогайвинской, 71.









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