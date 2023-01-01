В Пермском крае ищут пропавшего без вести 23-летнего соликамца с армейским жетоном на шее Иван Якутов пропал пять дней назад Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей» просят помочь в поиске 23-летнего Ивана Якутова. Последний раз молодого человека видели около 22 часов 27 апреля в районе развлекательного центра «Чайка» в Соликамске.

Приметы пропавшего: рост 190 см, плотного телосложения, светловолосый с прической в виде хвоста на затылке. Был одет в тёмно-зелёную куртку, голубые джинсы и тёмные кроссовки, на шее был армейский жетон.

Знающих что-либо о местонахождении Ивана, просят сообщить в полицию или волонтёрам.

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