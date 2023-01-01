Андрей Стрельцов «Пермские медведи» завоевали серебряные награды Кубка России В финальном матче подопечные Валентина Бузмакова уступили «Чеховским медведям» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Центра спортивной подготовки Пермского края

Финальный поединок Кубка страны по гандболу состоялся сегодня в Москве. В очном споре за почётный трофей встретились пермские и чеховских «медведи». На перерыв команды ушли при счёте в плюс три гола в пользу пермяков, но в итоге победу одержали подмосковные гандболисты — 30:34.

Следует отметить, что «Пермские медведи» играли в финале Кубка страны последний раз девять лет назад.





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