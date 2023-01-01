Алёна Бронникова Более 30 зданий в Перми останутся без водоснабжения на текущей неделе В том числе два детских сада Поделиться Твитнуть

На текущей неделе с 1 по 7 мая пермяков ожидают отключения воды в 35 зданиях. «Новогор-Прикамье» планирует провести ремонтные работы на сетях водоснабжения в двух районах города.

Жители нескольких домов в Кировском районе останутся без воды на сутки с 9:30 часов 6 мая до 9:30 часов 7 мая для проведения работ по замене задвижек. В список попали дома по ул. А.Ушакова 49, 53, 57/1, 57/2, 57/3 и 61, по ул. Волгодонской 12, 14, 16, 18 и 20 (+ЦТП), ул. Капитанской 54, 54а, 56, 56а и детский сад «IT мир» на ул. Каляева 35а.

В Орджоникидзевском районе отключат часть водопровода диаметром 25 см для врезки вновь построенного участка к частным домам по ул. Ухтинская, 62 и 65. На этот период вода будет отсутствовать в многоквартирных домах по ул. Васнецова, 3, 5, 7, 11 и 11а (ЦТП) и 13, ул. Кабельщиков, 93, 95а, 99, 101 и 101а (ЦТП) и ул. Луговского, 132, 132а и 140, два частных дома по ул. Кабельщиков, 126 и 136. Кроме того, не будет воды в магазине по ул. Васнецова, 7/1 и в детском саду «Рябинка» на Васнецова, 9. Отключение планируется с 10 часов 6 мая до 10 часов 7 мая.

«Новогор-Прикамье» просит отнестись с пониманием к плановым работам и запастись необходимым количеством воды заранее.

Напомним, с 8 мая начнётся ежегодный сезон опрессовок. Первыми домами, жители которых останутся без воды, станут здания в Свердловском и Мотовилихинском районах.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.