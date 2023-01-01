Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в финал гандбольного Кубка страны В воскресенье они обыграли питерский «Зенит» Поделиться Твитнуть

В Москве состоялись первые полуфинальные поединки Кубка России. В своём матче «Пермские медведи» одержали победу над ГК «Зенит». После первого периода счёт был 17:14 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Но подопечные Валентина Бузмакова сумели не только отыграться, но и победить 28:31.

В финале предстоит встреча с победителем пары ЦСКА-Чеховские медведи. Бой за почётный трофей состоится 1 мая.





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