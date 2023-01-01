«Центральный парк развлечений им. Горького» повысил выручку в 2022 году на 26,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» отчиталось о финансовых результатах 2022 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия выросла на 26,3% по сравнению с 2021 годом и составила 309,6 млн руб. Чистая прибыль «ЦПР им. М. Горького» возросла на 10,1% — до 35,2 млн руб.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал общества — 2,3 млн руб. 76% долей в обществе числится за пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным, 24% — за департаментом имущественных отношений администрации Перми. С мая 2021 года гендиректором ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» назначен Александр Целуйко.

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