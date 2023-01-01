На пермской телебашне 1, 7 и 9 мая включат праздничную подсветку Тематические световые шоу состоятся с 21:30 до 00:00 Поделиться Твитнуть

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На главной телебашне Прикамья 1, 7 и 9 мая включат архитектурно-художественную подсветку. Тематические световые шоу состоятся с 21:30 до 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В честь праздника весны и труда башню осветят в тонах российского триколора и добавят разнообразные световые эффекты в оттенках зелёного и остальных цветов спектра.

В День Победы башня окрасится в цвета георгиевской ленты и флага России. Силуэт телебашни также озарят яркие световые салюты.

В этом году 7 мая исполняется 128 лет с тех пор, как Александр Попов изобрёл радио. В этот день пермская телебашня поздравит всех жителей края фразой «С Днём радио», закодированной азбукой Морзе.

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