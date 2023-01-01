В Перми полицейские начали облаву на пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 апреля по 1 мая работники Госавтоинспекции Перми усилят контроль за водителями. Профилактические рейды будут направлены на выявление пьяных за рулём и водителей без прав, пресечение других грубых нарушений Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание обратят на вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Инспекторы попросили всех неравнодушных граждан о случаях нетрезвого вождения сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми по тел.: 246-79-00, 261-99-99 и 112.

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