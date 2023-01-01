Правом на получение налогового вычета пользуются 45% пермяков Никогда не слышали о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ 15% Поделиться Твитнуть

Возможностью получить налоговый вычет пользуются 45% пермяков. 41% знают об этом праве, но не пользуются им. Главными причинами, по которым горожане не занимаются оформлением налогового вычета, являются непонимание процедуры подачи налоговой декларации, сложности со сбором подтверждающих документов, нехватка времени. Никогда не слышали о возможности вернуть уплаченный в казну НДФЛ 15%. Об этом сообщает SuperJob.

Тех, кто реализует своё право на налоговый вычет, больше среди женщин (52%) а не информированных о нём — среди мужчин (18%), среди женщин этот показатель равен 11%. Максимальное число не осведомлённых о праве на налоговый вычет — среди горожан моложе 34 лет (24%).

Чем выше доход опрашиваемых, тем чаще они пользуются возможностью возврата НДФЛ.

65% горожан, подававших налоговую декларацию, заполняли её самостоятельно. К помощи родственников, друзей и знакомых прибегали 13%, 22% пользовались услугами профессионалов.

Напомним, на днях Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ за обучение и лечение.

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