В аварии на трассе Пермь—Березники погибли два водителя Находящиеся в одной из машин дети получили травмы и госпитализированы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На 53 км автодороги Пермь—Березники на территории Добрянского ГО около полуночи 29 апреля произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Как рассказали в ГИБДД, со стороны Березников двигался автомобиль «Лада Калина». Его водитель по неустановленным причинам совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле Лачетти».

В результате аварии погибли оба водителя, а пассажиры иномарки — дети — получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

В ГИБДД призвали участников движения строго соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, особенно в тёмное время суток.

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