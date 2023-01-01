С 1 мая в Перми вводятся корректировки в движение восьми автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 1 мая, в Перми вносятся изменения в работу восьми автобусных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в дептрансе мэрии.

В частности, на маршруте № 24 по направлению из центра города появится дополнительная остановка «Микрорайон Энергетик».

На маршруте № 53 по воскресеньям добавится рейс в 05:40 от остановки «10-й Микрорайон».

Автобус маршрута № 73 в выходные начнёт отправляться от остановки «Январский» в 6:00 и 6:23, а от остановки «Заозерье» в 06:13.

Также с 1 мая автобусы маршрутов № 8, 45, 50, 62 и 63 при завершении работы или при следовании на обед будут останавливаться на остановке «Улица Солдатова» . Таким образом, они будут проходить по всему кольцу и доставлять пассажиров до нужных остановок.

Со 2 мая будет увеличено количество отправлений на маршруте № 45.

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