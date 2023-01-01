В Прикамье с 1 мая откроются внутренние водные маршруты На их субсидирование власти выделили более 22 млн рублей Поделиться Твитнуть

С 1 мая в Пермском крае поэтапно начнётся движение теплоходов на внутренних водных маршрутах. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве добавили, что при поддержке краевого бюджета возобновится работа маршрутов Пермь—Заречный—Пермь, Березники—Быстрая—Березники, Старые Ляды—Куликово—Старые Ляды, Сылва—Троица—Сылва. Они свяжут Пермь, Березники, а также Пермский, Краснокамский, Нытвенский, Добрянский и Чусовской городские округа.

В частности, ООО «Мошево» на маршрут Березники—Быстрая—Березники» выделена субсидия 6,2 млн руб., а на маршрут Старые Ляды—Куликово— Старые Ляды — 7 млн руб.; ИП Кошкин Н.А. на маршрут Сылва—Троица—Сылва выделено 4,6 млн руб., а ООО «Кама-Трэвел» на маршрут Пермь—Заречный—Пермь» — 4,1 млн руб. В целом на эти направления выделено более 22 млн руб.

Напомним, сегодня минтранс ведёт работу по организации нового маршрута — от причала в районе станции Пермь I до Краснокамска с заходом в м/р Закамск. Краевое управление дорог и транспорта объявило аукцион на изготовление и поставку модульных причалов, которые будут установлены в Закамске и Краснокамске.

Отметим, что в ближайшие 3,5 года оказывать услуги, связанные с деятельностью пассажирских причалов в Перми, а также осуществлять содержание и уборку территории будет «Пермская пригородная компания».

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