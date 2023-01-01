Елена Синица С 1 мая в Перми стартует сезон работы фонтанов С 5 октября по 15 апреля все фонтаны города были законсервированы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 мая в Перми начнется сезон работы фонтанов. Сейчас подрядчик завершает тестирование оборудования. Всего готовится к открытию 16 городских фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поясняется, что с 5 октября по 15 апреля все фонтаны города были законсервированы. С 15 апреля же начались пуско-накладочные работы. Специалисты прочищали форсунки, устанавливали и подключали насосы, заполняли систему водой, тестировали акустику. Затем проводились тестовые запуски фонтанов.

Теперь в будние дни фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 01:00.

Представления Театральный фонтан будет давать ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием Законодательного собрания с 22:45 до 23:00.

Также в городе на территории Пермского классического университета запустили фонтан «Одуванчик».

Константин Долгановский

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