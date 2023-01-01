Елена Синица На трассе Пермь – Березники 29 апреля произошло смертельное ДТП Погибли два человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В ночь с 28 на 29 апреля в Пермском крае на трассе Пермь — Березники насмерть разбились два человека. Авария произошла на 53-м километре автотрассы.

По имеющейся информации, автомобиль LADA Granta ехал со стороны Березников. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Chevrolet Aveo.

Как итог, после лобового столкновения на месте аварии погибли оба водителя. В Chevrolet Aveo находились дети. Они получили различные травмы, уточняет «АиФ-Прикамье».

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